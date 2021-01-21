В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил мнение, что внешнеполитическое ведомство будет настаивать на более жёстком подходе в отношении Москвы, а разведсообщество, наоборот, на более лояльной фигуре главы американской дипмиссии в Москве

Накануне инаугурации Джо Байдена его администрация попросила Джона Салливана, назначенного Дональдом Трампом, продолжить руководить Посольством США в РФ до тех пор, пока не найдёт ему замену, «поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять её вакантной».

«В администрации работают разные люди. Я думаю, будет конкуренция между реалистическим и либеральным крыльями администрации. Если в этом конфликте победит Госдеп, который будет занимать более жёсткую позицию, то будет их человек, а если спецслужбам в лице (будущего директора ЦРУ, бывшего посла США в РФ Уильяма. — Ред.) Бёрнса удастся оспорить необходимость появления фигуры заведомо конфронтационной, то, возможно, появится какая-то более лояльная фигура, может, самого Салливана, то есть человек с реалистическим бэкграундом и отсутствием такого русофобского портфолио», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Команда Байдена хотела бы трансформировать РФ по сценарию Бжезинского — Бортник © Полина Орловская

Салливан возглавил американскую дипмиссию в Москве 5 февраля 2020 года, сменив на этом посту Джона Хантсмана, период работы которого пришёлся на непростой этап двусторонних отношений: история с мнимым вмешательством России в американские президентские выборы, закрытие властями США Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Если выбирать из двух крайностей и считать, какая из них более вероятна, то, мне кажется, всё-таки появление более лояльного человека, потому что начинать дело с прямой жёсткой конфронтации хорошо на уровне риторики, но плохо на уровне оперативной политики — нужно всё-таки много согласовывать, перезапускать СНВ-3, и в этом смысле сейчас появление человека с каким-то заведомо антироссийским имиджем было бы, конечно, не выгодно», — сказал Межуев.

5 февраля 2021 года истекает срок действия последнего документа, который сдерживает гонку вооружений между Россией и США, — Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва была готова продлить его без предварительных условий, однако администрация Трампа требовала подключить к нему Китай, на что Россия категорически не согласна, а Пекин и подавно. Байден же придерживается диаметральной точки зрения по этому вопросу и намерен спасти договор, вопрос только — успеет ли.