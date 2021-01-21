«Там было так: чем больше ты бьешь по [президенту РФ Владимиру] Путину и России, тем больше ты герой. Люди просто состязались в том, кто сильнее плюнет в Россию. Лашет же этому противостоял», — отметил эксперт.
Так, по его словам, Лашет не отказывался выступать на российско-германском форуме «Петербургский диалог», на который многие политики боятся приходить из-за того, что их начнут связывать с Россией.
Ранее делегаты съезда германского Христианско-демократического союза (ХДС) избрали нового лидера: на место канцлера ФРГ Ангелы Меркель пришел премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Лашет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.