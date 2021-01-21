В 2014 году, когда все обвиняли РФ в «аннексии» Крыма, потенциальный будущий канцлер ФРГ Армин Лашет был одним из немногих людей, который сказал, что не нужно заниматься «антипутинским популизмом». Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Мужская версия Меркель: чего ждать России и Украине от нового лидера ХДС © REUTERS, Odd Andersen/Pool Владимиру] Путину и России, тем больше ты герой. Люди просто состязались в том, кто сильнее плюнет в Россию. Лашет же этому противостоял», — отметил эксперт.

Так, по его словам, Лашет не отказывался выступать на российско-германском форуме «Петербургский диалог», на который многие политики боятся приходить из-за того, что их начнут связывать с Россией.

Ранее делегаты съезда германского Христианско-демократического союза (ХДС) избрали нового лидера: на место канцлера ФРГ Ангелы Меркель пришел премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Лашет.

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