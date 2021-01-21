Президент США Джо Байден перехватит инициативу у европейцев и ужесточит политику по отношению к официальному Минску. Об этом депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, как Байден обойдется с Белоруссией © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа заигрывала с Белоруссией до 9 августа 2020 года, когда там прошли президентские выборы. По словам Затулина, тогда США пытались показать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что готовы признать его в случае, если он будет демонстрировать фронду по отношению к Москве.

«Я думаю, что сейчас стоит ожидать ужесточения американской линии по отношению к Лукашенко. Конечно, в Америке сознают, что Лукашенко очень уязвим после всего произошедшего в Белоруссии, и я думаю, что они просто перехватят ту инициативу, которая была у европейцев, и будут действовать более активно», — сказал депутат.

В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация Байдена.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.