За 100 дней у власти Джо Байден должен показать, что те, кто за него голосовал, делали это не зря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал считает российско-американский политолог Николай Злобин

«Байдена ждёт очень тяжелая работа — попытаться найти объединяющее начало в современной Америке. Ему досталась в неплохом стоянии экономика, но пандемия подорвала возможности её развития. Если Байден не решит проблему коронавируса, то тот негатив, который американцы сегодня испытывают в отношении Трампа, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что будут говорить про Байдена. Терпение у людей сегодня короче», — сказал политолог.

Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.

В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.