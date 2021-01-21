В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация победившего на президентских выборах Джо Байдена. Экс-президент Дональд Трамп и его сторонники не согласны с результатами выборов, заявляя о массовых фальсификациях.
По словам Ренкаса, о том, что Трамп в любом случае передаст власть, все знали сразу же после выборов. Он отметил, что в действительности пост президента США никогда не означал независимой политической власти, — это всегда был результат «терок» в ограниченном круге «настоящих хозяев этого государства, которое с самого начала было задумано как олигархическое».
Политаналитик считает, что даже самые выдающиеся и наиболее популярные в обществе посаженные в президентское кресло люди были «не более чем коммивояжерами с определенными финансовыми интересами».
«Даже Джордж Вашингтон, Эндрю Джексон, Авраам Линкольн, Тед Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт, Джон Ф. Кеннеди и — что особенно символично — Рональд Рейган были не кем иным, как… актерами, нанятыми для развлечения больших толп народа. В конце концов, Дональд Трамп был всего лишь карикатурой на этих персонажей», — заявил Ренкас.
И теперь, когда Трамп поднял глобализацию на новый уровень, ему пришлось уступить место «духу нового Рождества», резюмировал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.