Новому лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Армину Лашету, как и экс-президенту США Дональду Трампу, придется столкнуться с критикой из-за России. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Мужская версия Меркель: чего ждать России и Украине от нового лидера ХДС © REUTERS, Odd Andersen/Pool Ангелы Меркель пришел премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Лашет.

По словам Рара, против Лашета, как в свое время против Трампа, уже начинается травля из-за его положительно-прагматичной позиции в отношении России.

«Еще не травля, но уже ведущие газеты Германии либеральной направленности написали, что господин Лашет должен четко и определенно высказаться по вопросам внешней политики. Сейчас они ему будут все припоминать: и то, что надо с [президентом Сирии] Башаром Асадом говорить, и то, что лидер ХДС поддерживал "Северный поток-2"», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что Лашет — не Меркель, которая в политике руководствуется либеральными ценностями, а человек прагматического склада, который предложит во взаимоотношениях исходить из общих интересов.

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