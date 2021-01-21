Суть американского раскола заключается в столкновении двух экономик – традиционной и цифровой, уверен российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Злобина, традиционную экономику промышленности и фермеров олицетворял Трамп, а цифровая экономика соцсетей и искусственного интеллекта поддержала Байдена. Именно избранный президент является выразителем ее основных интересов.

«От того, что Байден сменит Трампа, для противостояния двух экономик сменится очень мало. Может быть, когда-то Америка найдёт правильный баланс, и сложится гармоничная национальная экономика, включающая обе части — и фермера из Айовы, и айтишника из Калифорнии. Но пока этого нет, и в этом суть американского раскола, а не в политических симпатиях и антипатиях», — сказал Злобин.

Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом © РИА Новости, Нина Зотина

«Рецепт выхода из этого пока не найден. Америка идёт тут флагманским кораблём. Очень близок к этому Китай, некоторые арабские страны. К этому движутся Индия, Россия. Так или иначе, это проблема середины ХХI века, поэтому нельзя вульгаризировать её и сводить к конфликту Трампа и Байдена, к конфликту республиканцев и демократов, конфликту демократов и сторонников авторитаризма», — заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то, что все суды отклонили иски его адвокатов.

В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.