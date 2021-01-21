В 2014 году, будучи «смотрящим» США по Украине в администрации экс-президента Барака Обамы, Байден подтолкнул тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова к началу так называемой антитеррористической операции и реальным боевым действиям в Донбассе.
В связи с этим Затулин не исключил эскалации конфликта в регионе с приходом к власти Байдена.
«Я вижу, что фигуранты на Украине возбуждены приходом близкого человека, очень рассчитывают на его бэкграунд, связанный с Украиной, — ему не нужно объяснять, кто есть кто, и что есть что, и за что нужно бороться. Они будут проявлять инициативу в надежде на то, что Америка будет их поддерживать, поэтому обострение ситуации вполне возможно», — сказал депутат.
В то же время он уточнил, что если это произойдет, то не сразу, так как сегодня в США на первом плане стоят проблемы внутренней политики.
В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация Байдена.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.