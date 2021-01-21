Ряд заинтересованных людей на Украине ждали прихода к власти в США Джо Байдена, чтобы возобновить кампанию в Донбассе. Об этом депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

Время Байдена: названа дата нового обострения в Донбассе © AP, Matt Slocum Барака Обамы, Байден подтолкнул тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова к началу так называемой антитеррористической операции и реальным боевым действиям в Донбассе.

В связи с этим Затулин не исключил эскалации конфликта в регионе с приходом к власти Байдена.

«Я вижу, что фигуранты на Украине возбуждены приходом близкого человека, очень рассчитывают на его бэкграунд, связанный с Украиной, — ему не нужно объяснять, кто есть кто, и что есть что, и за что нужно бороться. Они будут проявлять инициативу в надежде на то, что Америка будет их поддерживать, поэтому обострение ситуации вполне возможно», — сказал депутат.

В то же время он уточнил, что если это произойдет, то не сразу, так как сегодня в США на первом плане стоят проблемы внутренней политики.

В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация Байдена.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.