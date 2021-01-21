«Политика двойных стандартов в отношении собственных граждан, ограничение свободы слова, фальсификации на выборах и преследование политических оппонентов — все это нанесло серьезный ущерб США, позиционирующих себя в качестве эффективной демократии. Сейчас там торжествует новый — леволиберальный — "маккартизм", в основе которого лежит культурный марксизм, и это вызывает все большее неприятие в мире», — заявила эксперт.
По ее словам, главными вопросами на данный момент являются взаимоотношения США с Китаем, иранская ядерная сделка и усиление экспансии на постсоветском пространстве.
При этом реализация внешнеполитического курса Вашингтона во многом зависит от возможности демократов успокоить ситуацию в самих США, что с учетом резкого раскола американского общества сделать будет непросто, подчеркнула Баженова.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.