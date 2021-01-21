Последние события в США, в частности, президентские выборы и штурм Капитолия, нанесли серьезный ущерб Штатам, которых ждет непростое время в контексте заявленной ими модели глобализации. Об этом публицист и политэксперт Наталья Баженова сказала в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Байден будет поджигателем войны © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

По ее словам, главными вопросами на данный момент являются взаимоотношения США с Китаем, иранская ядерная сделка и усиление экспансии на постсоветском пространстве.

При этом реализация внешнеполитического курса Вашингтона во многом зависит от возможности демократов успокоить ситуацию в самих США, что с учетом резкого раскола американского общества сделать будет непросто, подчеркнула Баженова.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.