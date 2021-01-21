Президентские выборы в США и штурм Капитолия - это не конец капитализма и демократии, а часть их плановой реорганизации. Об этом польский политаналитик Конрад Ренкас сказал в интервью изданию Украина.ру

США лишь делали вид, что являются «эталоном демократии» — политтехнолог © Sputnik / Osmatesco Джо Байдена. Экс-президент Дональд Трамп и его сторонники не согласны с результатами выборов, заявляя о массовых фальсификациях.

По словам Ренкаса, мир сегодня находится в «переходном периоде», что отразилось и на американских выборах, которые привычно были столкновением групп влияния, а на этот раз стали столкновением «ковидиан» и «антипланемистов».

«США в этом году даже государственный переворот пришлось организовать у себя дома. В Белом доме и, конечно, в Капитолии. Однако, если серьезно, я бы не спешил объявлять окончательный конец капитализма и демократии. Скорее, мы имеем дело с их плановой реорганизацией», — отметил политаналитик.

Так, по его словам, некоторые составляющие, включая ряд второстепенных элементов либеральной демократии, уже удалены, а на первый план вышли другие, в частности, демонстрация преимущества корпораций (пока что связанных с IT и медиа) над государствами.

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