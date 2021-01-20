Улицы, названные в честь маршала Георгия Жукова в селе Дубинове и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой в городе Подольске Одесской области, должны получит новые названия. С таким требованием к местным властям обратился Украинский институт национальной памяти, сообщает Depo.Odessa

Про орлов и ограду. Как украинцы научили Байдена плохому © AP, Carolyn Kaster

Кроме того Одесский облсовет требует снести памятнику Ленину, которые до сих пор стоят на территории сел Старые Трояны и Кальчево.

Как сообщалось ранее, полтавская облгосадминистрация 20 января на своем сайте объявила о начале архитектурного конкурса на строительство в городе памятника националисту Симону Петлюре

«Декоммунизационный» пакет законов, подписанный президентом Петром Порошенко, на Украине вступил в силу в мае 2015 года. Уже к августу 2017 года были демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленину.