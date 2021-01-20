Название улицы Терешковой в Подольске, по мнению националистов, содержит «символику коммунистического тоталитарного режима».
Кроме того Одесский облсовет требует снести памятнику Ленину, которые до сих пор стоят на территории сел Старые Трояны и Кальчево.
Как сообщалось ранее, полтавская облгосадминистрация 20 января на своем сайте объявила о начале архитектурного конкурса на строительство в городе памятника националисту Симону Петлюре
«Декоммунизационный» пакет законов, подписанный президентом Петром Порошенко, на Украине вступил в силу в мае 2015 года. Уже к августу 2017 года были демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленину.