«На сегодняшний день, скорее всего, будет передача лиц так называемыми ДНР и ЛНР… посреднику. Что нам известно? Известно о том, что в следственном изоляторе в Луганске находятся три человека, которых готовят к передаче, и в Донецке — шесть человек… Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев», — сказала Денисова.
По ее словам, пленным украинским гражданам сейчас оказывают медицинскую помощь и приводят в «опрятный вид». Она не уточнила, кого именно передадут Киеву.
Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая Народные Республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу пленных при посредничестве председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.