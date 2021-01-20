Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в среду-четверг передадут Киеву девять граждан, которые удерживаются в Донбассе. Видео ее выступления обнародовано в Telegram-канале омбудсмена

«На сегодняшний день, скорее всего, будет передача лиц так называемыми ДНР и ЛНР… посреднику. Что нам известно? Известно о том, что в следственном изоляторе в Луганске находятся три человека, которых готовят к передаче, и в Донецке — шесть человек… Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев», — сказала Денисова.

Как Зеленский Меркель обманул. Республики Донбасса освобождают пленных и возмущаются © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая Народные Республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу пленных при посредничестве председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.