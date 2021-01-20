По мнению Киркорова, артисты часто становятся «разменной монетой» в каких-либо войнах или конфликтах, как, например, стал он, когда ему запретили въезд на территорию Украины из-за посещения детского фестиваля «Новая Волна» в Крыму.
В итоге заложником ситуации оказался он сам и его украинские поклонники, которые уже 7 лет не имеют возможности посетить его концерт.
«Это моя боль на сегодняшний день. Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" Кто-то любит, кто-то не любит… Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве?» — задался вопросом Киркоров.
По его словам, артисты — тот зыбкий мостик, который всегда объединяет людей, даже если между их странами случился разлад.
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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами.
Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения украинских властей.