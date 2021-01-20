Российский певец Филипп Киркоров заявил, что запрет въезда на Украину для него - большая боль, как и для его поклонников, проживающих в этой стране, сообщил «Московский комсомолец» 20 января

По мнению Киркорова, артисты часто становятся «разменной монетой» в каких-либо войнах или конфликтах, как, например, стал он, когда ему запретили въезд на территорию Украины из-за посещения детского фестиваля «Новая Волна» в Крыму.

«Чуть не распнули»: Киркоров признался, что от него шарахаются украинские звезды © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Это моя боль на сегодняшний день. Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" Кто-то любит, кто-то не любит… Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве?» — задался вопросом Киркоров.

По его словам, артисты — тот зыбкий мостик, который всегда объединяет людей, даже если между их странами случился разлад.

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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами.

Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения украинских властей.