Нефть снова выросла в цене и пересекла отметку в 56 долларов за баррель, поскольку инвесторы ожидают экономических стимулов после инаугурации в США Джо Байдена, сообщает Reuters 20 января

Как уточняется, от новой администрации США финансисты ожидают значительных объемов поддержки экономики, что должно увеличить спрос на нефть.

Смена вашингтонского караула. Чем для Белоруссии обернется президентство Байдена © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Нефть Brent установилась на уровне 56,34 доллара за баррель днем 20 января после того, как цена выросла на 2,1% на торгах во вторник, 19 января.

Эксперты указывают, что фискальная поддержка со стороны США приведет к экономическому росту и повышению спроса на нефть.