Как уточняется, от новой администрации США финансисты ожидают значительных объемов поддержки экономики, что должно увеличить спрос на нефть.
Помимо этого на ожидания игроков рынка влияют ограничения на добычу нефти, определенные ОПЕК + и сокращения запасов в США.
Нефть Brent установилась на уровне 56,34 доллара за баррель днем 20 января после того, как цена выросла на 2,1% на торгах во вторник, 19 января.
Эксперты указывают, что фискальная поддержка со стороны США приведет к экономическому росту и повышению спроса на нефть.