Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, потому что насильно установить устойчивый мир невозможно, сказала глава ОБСЕ Анн Линде в интервью изданию «Европейская правда»

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Да — в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но нет — в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить», — сказала Линде.

Она напомнила, что «по Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», и предложила Украине сосредоточиться на прекращении войны и проведении реформ.

Ранее сообщалось, что Линде назвала невозможным вступление современной Украины в состав Европейского союза.