Журналисты спросили ее, могут ли события в Нагорном Карабахе послужить примером для Украины для возвращения Донбасса.
«Да — в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но нет — в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить», — сказала Линде.
Она напомнила, что «по Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», и предложила Украине сосредоточиться на прекращении войны и проведении реформ.
Ранее сообщалось, что Линде назвала невозможным вступление современной Украины в состав Европейского союза.