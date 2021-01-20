В администрации Джо Байдена пока не планируют восстанавливать должность специального представителя по Украине. Об этом 20 января сообщил бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает 20 января Telegram-канал Украина.ру

Смена вашингтонского караула. Чем для Белоруссии обернется президентство Байдена © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк сказал Волкер.

Курт Волкер получил пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В сентябре 2019 года ему пришлось уйти в отставку на фоне скандала вокруг телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог Кость Бондаренко, Курт Волкер может стать новым послом США на Украине.