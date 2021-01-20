«Последнее, что я знаю, администрация Байдена не планирует назначать отдельного человека. Скорее эти обязанности дадут человеку с уже существующей должностью. Но мы пока не знаем этого точно», — сказал Волкер.
Курт Волкер получил пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В сентябре 2019 года ему пришлось уйти в отставку на фоне скандала вокруг телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог Кость Бондаренко, Курт Волкер может стать новым послом США на Украине.