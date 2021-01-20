Полиция Николаева задержала бывшего депутата Рады от Блока Петра Порошенко Александра Жолобецкого по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 20 января сообщает местное издание «Новости-N»

По данным издания, к правоохранителям обратился аноним, который заявил, что Жолобецкий сел за руль в нетрезвом состоянии. Патрульные остановили автомобиль и попросили водителя выйти, однако он отказался. Также Жолобецкий пытался скрыться. При попытке надеть экс-депутату наручники ему повредили лицо.

«Между патрульными и экс-нардепом возник конфликт. На Жолобецкого надели наручники, в результате потасовки ему разбили лицо», — говорится в сообщении.

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Это не первый конфликт с участием Жолобецкого. Николаевский бизнесмен Владимир Савин в конце октября 2012 года заявил, что его избили неизвестные.

Он обратился в милицию, указав в заявлении, что одним из нападавших был депутат Николаевского городского совета Жолобецкий.

По данному факту было возбуждено дело. Сам Жолобецкий утверждает, что он не был зачинщиком конфликта, а просто дал сдачи.