Американские аналитики разделили тридцать вооруженных конфликтов по степени вероятности на три группы — красную, оранжевую и желтую.
Войну между РФ и Украиной исследователи отнесли ко второй, оранжевой, группе конфликтов, вероятность которых умеренна, тем не менее эксперты не исключили обострения в Донбассе в этом году, что осложнит отношения Москвы и Киева.
Потенциальный военный конфликт между РФ и Украиной угрожает США лишь косвенно, затрагивая страну, которая не входит в один военно-политический альянс с Вашингтоном, но имеет стратегическое значение.
Наибольшую опасность для Штатов представляет возможное обострение на Корейском полуострове из-за реализации КНДР своей ядерной программы.
В недавнем интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.
Кроме того, ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».