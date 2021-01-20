Вероятность прямого военного столкновения России и Украины, хотя и умеренная, сохраняется. Таковы результаты исследования, проведенного американским Советом по международным отношениям и Центром превентивных действий, передает РИА Новости 20 января

Корнилов оценил возможность эскалации конфликта в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Войну между РФ и Украиной исследователи отнесли ко второй, оранжевой, группе конфликтов, вероятность которых умеренна, тем не менее эксперты не исключили обострения в Донбассе в этом году, что осложнит отношения Москвы и Киева.

Потенциальный военный конфликт между РФ и Украиной угрожает США лишь косвенно, затрагивая страну, которая не входит в один военно-политический альянс с Вашингтоном, но имеет стратегическое значение.

Наибольшую опасность для Штатов представляет возможное обострение на Корейском полуострове из-за реализации КНДР своей ядерной программы.

В недавнем интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.

Кроме того, ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».