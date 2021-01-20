«Любая европейская страна вправе претендовать на членство в ЕС, и это касается также Украины. Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете соответствовать критериям членства. Именно поэтому сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы на реформах — ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет», — цитирует ТГ-канал заявление Линде.
Согласно данным июньского опроса Киевского международного института социологии, всего 46,1% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.
По сравнению с декабрем 2019 года уровень поддержки членства в ЕС снизился: тогда евроинтеграцию поддерживали 60% украинцев.
Украинские власти не устают повторять мантру о европейской интеграции до сих пор, несмотря на нарастающее в народе разочарование Европейским союзом.