Жители Одессы, Харькова, Николаева, Запорожья, а также активисты общественной организации «Патриоты - За жизнь» и члены политсилы «Партия Шария» вышли на акции протеста против тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 20 января сообщается на сайте телеканала ZIK

Отмечается, что активисты проводят акцию под лозунгом «Нам холодно, но мы потерпим!». Люди вышли на митинги в футболках, несмотря на минусовую температуру. При этом председатель Одесской городской ОО «Патриоты — За жизнь» Ярослав Мудрый считает, что во время акций протестов могут быть провокации.

«Мы действуем четко в плоскости закона, и это — самое главное, нас не за что задерживать. Провокации могут быть со стороны других политических сил», — сказал он.

Тарифные протесты: смогут ли украинцы добиться снижения цены на газ? © politrada.net.ua

Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля).

В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин в понедельник принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.