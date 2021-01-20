Кабмин Украины на заседании правительства 20 января поручил передать Министерству энергетики украинскую ГТС и главного поставщика электричества в стране, сообщает информагентство «Украинские новости»

Согласно пояснительной записке, Минэкономики, Минфину и Минэнерго поручено разработать механизм передачи национальной энергетической компании «Укрэнерго» и акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» в управление Минэнерго.

На Украине снизили цену на газ. Мера временная и проблему не решает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юрий Витренко, назначенный исполняющим обязанности министра энергетики Украины, предложил передать под контроль Минэнерго главную газодобывающую компанию страны «Укргаздобыча».

По его мнению, это позволит системно снизить цены на газ для населения, не прибегая к жестким ограничениям тарифов, против чего выступает МВФ.

В данный момент «Укргаздобычу» контролирует «Нафтогаз», который продает украинцам газ собственной добычи по цене экспортного — существенно дороже себестоимости.