Согласно пояснительной записке, Минэкономики, Минфину и Минэнерго поручено разработать механизм передачи национальной энергетической компании «Укрэнерго» и акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» в управление Минэнерго.
Ранее бывший топ-менеджер НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, назначенный исполняющим обязанности министра энергетики Украины, предложил передать под контроль Минэнерго главную газодобывающую компанию страны «Укргаздобыча».
По его мнению, это позволит системно снизить цены на газ для населения, не прибегая к жестким ограничениям тарифов, против чего выступает МВФ.
В данный момент «Укргаздобычу» контролирует «Нафтогаз», который продает украинцам газ собственной добычи по цене экспортного — существенно дороже себестоимости.