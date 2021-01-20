Дело в том, что пятизвездочный отель Asteria Kremlin Palace был построен в 2003 году возле Антальи специально для туристов из России. На территории комплекса возведены копии московского Кремля и собора Василия Блаженного.
Украинские футболисты, тем не менее, условиями оказались довольны. По словам главного тренера команды Остапа Маркевича, газон, тренажерный зал, питание и сервис в турецком «Кремле» оказались на высшем уровне.
А вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин посоветовал украинским патриотам не искать «зраду» там, где ее нет. При этом он напомнил, что российский «Газпром» — спонсор Лиги чемпионов.
«И что — руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого? "Астерия" имеет необходимую нам инфраструктуру. Вот и все, никакой зрады и скрытого смысла. Не ищите черную кошку в темной комнате», — написал он в комментариях.
Уже 13 февраля набравшиеся сил в «Кремле» мариупольцы откроют для себя футбольный сезон игрой против «Александрии».