ФК «Мариуполь», выступающий в украинской Премьер-лиге, удивил местных журналистов, выбрав один из турецких отелей в качестве базы для подготовки к весеннему этапу национального чемпионата. Об этом 20 января сообщил клубный сайт

Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинские футболисты, тем не менее, условиями оказались довольны. По словам главного тренера команды Остапа Маркевича, газон, тренажерный зал, питание и сервис в турецком «Кремле» оказались на высшем уровне.

А вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин посоветовал украинским патриотам не искать «зраду» там, где ее нет. При этом он напомнил, что российский «Газпром» — спонсор Лиги чемпионов.

«И что — руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого? "Астерия" имеет необходимую нам инфраструктуру. Вот и все, никакой зрады и скрытого смысла. Не ищите черную кошку в темной комнате», — написал он в комментариях.

Уже 13 февраля набравшиеся сил в «Кремле» мариупольцы откроют для себя футбольный сезон игрой против «Александрии».