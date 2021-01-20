В нем говорится, что деятелей культуры беспокоит равнодушие власти к этой проблеме, поскольку «речь идет о простых гражданах, которых должно защищать государство».
Подписантов также возмущает риторика политиков партии войны, желающих затормозить это освобождение.
«Нам стало известно, что речь идет о четырех женщинах, так что Вы, как благородный рыцарь, не сможете остаться в стороне от возвращения их из плена на родину», — говорится в документе.
Авторы обращения призывают Медведчука не слушать угроз, клеветы и лжи, которые, несомненно, снова обрушатся на него со стороны украинской «патриотической» ответственности.
По их убеждению, простые граждане Украины всегда за Медведчука, «потому что им не нужна ни война, ни плен, ни пожар в стране».
Обращение к Медведчуку подписали юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, композитор Владимир Быстряков, актриса Любовь Титаренко и певец Павел Мрежук.