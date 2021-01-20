Украинские деятели культуры обратились к председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку с просьбой помочь освободить четырех украинских женщин в рамках обмена пленными в Донбассе. Обращение опубликовано 20 января на странице Александра Потемкина в Facebook

«Принять реальную Украину». Медведчук назвал три вызова, с которыми не справляется Зеленский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Подписантов также возмущает риторика политиков партии войны, желающих затормозить это освобождение.

«Нам стало известно, что речь идет о четырех женщинах, так что Вы, как благородный рыцарь, не сможете остаться в стороне от возвращения их из плена на родину», — говорится в документе.

Авторы обращения призывают Медведчука не слушать угроз, клеветы и лжи, которые, несомненно, снова обрушатся на него со стороны украинской «патриотической» ответственности.

По их убеждению, простые граждане Украины всегда за Медведчука, «потому что им не нужна ни война, ни плен, ни пожар в стране».

Обращение к Медведчуку подписали юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, композитор Владимир Быстряков, актриса Любовь Титаренко и певец Павел Мрежук.