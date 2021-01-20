Больше половины украинцев не готовы к вакцинации от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 20 января

Степанов поделился «предчувствием» по поводу российской вакцины © скриншот с видео "DumskayaTV"

Кроме того, при условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов.

Число тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросло (в ноябре было 35%).

Опрос проведен 14-16 января среди 1600 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,4%.

Ранее сообщалось, что решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января поддерживают 51% украинцев.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. В воскресенье на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября. За все время пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 167 655 человек, из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 человек скончались.