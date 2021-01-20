За последние два месяца поддержка бесплатной вакцинации среди украинцев ослабла. В ноябре прошлого года бесплатные прививки поддерживали 55% респондентов. В настоящее время прививаться готовы около 43% украинцев при условии, что она будет бесплатной.
Кроме того, при условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов.
Число тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросло (в ноябре было 35%).
Опрос проведен 14-16 января среди 1600 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,4%.
Ранее сообщалось, что решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января поддерживают 51% украинцев.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. В воскресенье на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября. За все время пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 167 655 человек, из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 человек скончались.