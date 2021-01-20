Украинский кутюрье Сергей Ермаков умер от долго мучившей его болезни в возрасте 48 лет. Об этом сообщила его подруга, ведущая Светлана Вольнова на своей странице в Facebook 20 января

«Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января солнечным утром, простите, больше писать не могу, слишком больно…» — написала Вольнова.

Много лет Ермаков страдал от диабета, кутюрье практически ослеп, но продолжал создавать платья для украинских модниц. Позже ему понадобился слуховой аппарат и инвалидная коляска, болезнь продолжала прогрессировать.

Сергей Ермаков — украинский дизайнер, одевавший певиц Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер и других известных женщин страны. Ермаков стал единственным в мире незрячим дизайнером одежды и был признан самым дорогим на Украине.

Одну из своих последних коллекций кутюрье назвал «Через тернии к солнцу», ее он посвятил будущему Украины.