Во время заседания суда Тарасов с криком «Сегодня я поставлю точку» полосонул себя лезвием бритвы по шее. Рана оказалась несмертельной.
Рыдающему подсудимому оказали медицинскую помощь, предает корреспондент издания.
Дарья Лукьяненко пропала в селе Ивановка 13 июня 2019 года. Через шесть дней тело девочки со следами изнасилования нашли в выгребной яме во дворе дома, в котором жил 22-летний Николай Тарасов. Последний сам активно участвовал в поисках пропавшей школьницы. Позднее он сознался в убийстве.
Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса. В том числе похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием, и надругательство над телом.
Если вина Тарасова будет доказана, остаток жизни он проведет за решеткой.