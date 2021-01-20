Николай Тарасов, которого подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, попытался покончить с собой в зале Раздельнянского райсуда Одесской области. Об этом 20 января сообщает «Страна.ua»

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Рыдающему подсудимому оказали медицинскую помощь, предает корреспондент издания.

Дарья Лукьяненко пропала в селе Ивановка 13 июня 2019 года. Через шесть дней тело девочки со следами изнасилования нашли в выгребной яме во дворе дома, в котором жил 22-летний Николай Тарасов. Последний сам активно участвовал в поисках пропавшей школьницы. Позднее он сознался в убийстве.

Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса. В том числе похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием, и надругательство над телом.

Если вина Тарасова будет доказана, остаток жизни он проведет за решеткой.