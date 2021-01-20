В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил мнение, что 46-й президент США Джо Байден может убрать Владимира Зеленского с президентского поста и вернуть на этот пост Петра Порошенко

К власти в Америке в ближайшее время вернутся люди, которые принимали активное участие при смене политического режима на Украине во времена майдана.

«Я не исключаю, что захотят сменить Зеленского, если вдруг они захотят определённого лидера, более четко связанного с майданом, но это опять же вопрос политики», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Андрей Коробков: США могут приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез © ok.ru

По его словам, новая американская администрация может сделать ставку на одного из многих персонажей событий 2014 года, самая очевидная фигура — это бывший президент Украины Пётр Порошенко, хотя и не самая яркая.

«Лучше бы новенькую фигуру, но есть ли она сейчас, я не знаю, может, кто-то со временем и появится. Ясно, что Зеленский — это не фигура Нуланд, это не фигура Байдена. Тем более Трамп на него давил и наверняка небезуспешно для себя. И это, мне кажется, вызывает у них некий скепсис по отношению к Зеленскому. Америка испытывала определённое равнодушие к Украине, а сейчас всё вернулось, и можно ожидать, что они захотят какого-то более определённого человека в Киеве», — сказал Межуев.

В конце 2019 года Палата представителей запустила процедуру импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности своего соперника на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи.

Согласно тексту, восстановленному по заметкам переводчиков и воспоминаниям чиновников, присутствовавших во время разговора в ситуационной комнате Белого дома, просьбы о помощи действительно звучали. Трамп попросил Зеленского помочь разобраться с ситуацией, связанной со взломом серверов Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года, поскольку есть информация, что один из них находится на территории Украины. На что Зеленский ответил: «Как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто и честно. В этом я могу Вас заверить».