Депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, против которого ввели американские санкции, в своем Facebook назвал провокацией акцию, проведенную в его поддержку 19 января у посольства США в Киеве

Дубинский назвал ошибочным введение против него санкций США © Дубинский Владимира Зеленского, которая «осознанно работает против интересов президента и Украины».

«Организаторы этой провокации умышленно организовали спектакль в виде митинга под американским посольством якобы в мою защиту. Как вы понимаете, я ни в какой подобной защите не нуждаюсь, а те, кто это делает, умышленно хотят увести от тех вопросов, которые я поднимал вчера на своей пресс-конференции», — написал Дубинский.

В связи с этим он настаивает на срочной встрече с президентом.

«Соросята хотят, чтобы мы его исключили из фракции. Дубинский хочет, чтобы фракция его поддержала. Но по ощущениям, фракция не хочет делать ни того, ни другого, а хочет, чтобы побыстрее все об этом скандале забыли. Есть только один вариант, когда Офис президента может начать форсировать ситуацию: если Байден им позвонит с ультиматумом по Дубинскому, как он звонил Порошенко по Шокину — или Дубинский, или миллиард. Тогда какое-то движение может быть и начнётся. В любом другом случае никто ничего делать не будет ни в одну, ни в другую сторону», — сказал один из коллег Дубинского по фракции «Стране».

На прошлой неделе Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной Рады] Андрею Деркачу». В список были внесены бывшие представители правительства Украины Константин Кулик, Александр Онищенко и Андрей Телиженко, действующий член парламента Украины Дубинский, а также помощники Деркача Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Кроме того, под санкции попали информационные порталы Only News и «Скептик», которыми владеет Журавель, а также Nabu Leaks и «Эра-Медиа», которые, по версии Вашингтона, распространяли ложные сведения в интересах Деркача.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя применение санкций, заявил, что Украина как государство не вмешивалась во внутренние дела США и не будет этого делать. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что администрация Зеленского будет способствовать наказанию виновных во вмешательстве в выборы в США вне зависимости от их партийной принадлежности.

Сам Дубинский 18 января в ходе пресс-конференции заявил, что Минфин США ввел против него санкции за вмешательство в выборы президента 2020 года ошибочно в результате доноса общественной организации «Центр противодействия коррупции».