Запас угля на тепловых электростанциях «Центрэнерго» Украины сократился до критических значений, в то время как в стране уже несколько дней держатся морозы свыше 20 градусов. Об этом 20 января сообщает «Бизнес Цензор» со ссылкой на пресс-службу предприятия

Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Рината Ахметова ДТЭК "Энерго" остановила отгрузку топлива, несмотря на предоплату в размере 106 млн гривен (свыше 277 млн рублей).

Кроме того, на днях поставщик уведомил «Центрэнерго» о повышении цены за тонну угля с 1650 грн (свыше 4,3 тыс. рублей) до 2100 грн (почти 5,5 тыс. рублей).

К середине января запасы угля на складах «Центрэнерго» составляли 40 тысяч тонн, тогда как в ноябре минувшего года в распоряжении предприятия было свыше 330 тысяч тонн.

Компания исчерпала запасы топлива в ноябре и декабре, когда ее ТЭС работали на максимальную мощность, пока другие теплоэлектростанции и АЭС простаивали из-за ремонта.

Тем не менее в ДТЭК Ахметова заверили, что в ближайшее время в «Центрэнерго»» прибудет 50 тысяч угля в соответствии с условиями договора по 1650 грн за тонну. К апрелю компания самого богатого человека Украины обязуется отгрузить «Центрэнерго» 600 тысяч тонн топлива.

В состав «Центрэнерго» входят три ТЭС: Трипольская в Киевской, Змиевская в Харьковской и Углегорская в Донецкой областях.

Суммарный объем мощности составляет 14% от общей мощности электростанций Украины.