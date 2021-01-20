В 2022 году украинское правительство планирует реализовать проект «модельной тюрьмы», где к заключенным и персоналу будут применяться лучшие европейские пенитенциарные практики, сказал министр юстиции Денис Малюська. Его слова приводит интернет-издание kurs.com.ua 20 января

Это будет вторая практическая реализация принципов «евроинтеграции», объявленных украинским майданом 2014 года. Первой был рост цен на газ до европейского уровня — правда, без соответствующего увеличения зарплат.

«Сейчас в тюрьме заключенный отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он или сидит в камере, или на час выходит на улицу "погулять" во дворике. Это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация. Он не готов к нормальной жизни», — сказал Малюська.

Украина—Донбасс: в тюрьму или на свободу © Twitter, Int'l Criminal Court

Похоже, обитателям тюрем придется самостоятельно оплачивать расходы на свое содержание. В пользу этого говорит и тот факт, что реформа Малюськи предполагает существенно сократить тюремный персонал, — денег в бюджете не хватает.

Первые «модельные» следственные изоляторы будут построены под Киевом и Львовом. Ну а нам остается только следить за тем, как будут развиваться события — обещают интересное: каждый день охранники новых тюрем должны будут играть в футбол с заключенными.