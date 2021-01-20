В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев заявил, что удерживать страну от «цветной революции» помогают решительные действия её президента Александра Лукашенко, а также сильное влияние России

Эксперт назвал Белоруссию уязвимым местом в плане возможности дестабилизации внутриполитической ситуации после прихода к власти в США Джо Байдена, однако считает, что с учётом жёсткого курса главы государства Александра Лукашенко вряд ли стоит ожидать кардинальных перемен.

«Это российская сфера влияния, давайте называть вещи своими именами. Если Украина всё-таки была расколотым государством, там была сфера влияния не только наша, но и Евроатлантики в виде кучи структур, которые там существовали, то Белоруссия пыталась дёрнуться при Лукашенко сыграть на многовекторности, но ничего не получилось и кончилось для неё самой плачевно, поэтому сейчас это просто российская сфера влияния, и туда влезать надо суметь, пока не очень понятно, как это может произойти, но попытка всё-таки будет», — объяснил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Страсти по хоккею. Минск может лишиться мирового чемпионата из-за политики © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Ещё совсем недавно президент Белоруссии критиковал Россию, в частности, за тарифы на газ, а в начале 2020 года с нескрываемой радостью объявлял, что будет закупать топливо у США, власти которых пообещали решить все проблемы республики. Однако на фоне протестов осенью Лукашенко пришлось оправдываться за свои действия. Он говорил, что проводил многовекторную политику, чтобы спасти свою страну, когда Россия его не понимала, но на самом деле осознаёт, что Западу он 100 лет не нужен.

«Оппозицию Байден будет поддерживать, безусловно, и встретится, наверно, с Тихановской, проявит солидарность, но сможет ли что-то реально сделать, я не знаю. Пока там спортивная политика идёт — отмена Чемпионата мира по хоккею, — но что касается более серьёзных вещей, это пока открытый вопрос», — добавил Межуев.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место на президентских выборах, после чего сразу же эмигрировала в Литву, откуда продолжает координировать деятельность соратников. Акции протестов проходят в Белоруссии регулярно, но никакого реального влияния на политическую ситуацию в стране оказать не смогли.