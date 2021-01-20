Украинская певица Настя Каменских решила поддаться модному течению соцсетей и попыталась воссоздать один из своих детских снимков. Получившийся результат она показала в Instagram 19 января

Дочь обедневшей Оли Поляковой поиздевалась над украинцами с Мальдив © Мария Полякова/Инстаграм

«And the cap still fits great», — написала Каменских в комментарии к посту, что в переводе на русский значит «И кепка по-прежнему подходит».

«Люблю обеих», — прокомментировал снимки муж исполнительницы украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап).

А вот часть поклонников Каменских ее не поняли из-за выбора английского языка, на котором артистка часто пишет свои посты в соцсетях.

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