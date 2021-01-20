Певица пересняла свое старое фото, где она еще маленькой девочкой лежит на кровати в красном свитере и такого же цвета кепке с клетчатым козырьком. На нынешнем снимке уже другое место жительство, новый свитер, да и сама Каменских сильно повзрослела с тех пор, но кепка осталась та же.
«And the cap still fits great», — написала Каменских в комментарии к посту, что в переводе на русский значит «И кепка по-прежнему подходит».
«Люблю обеих», — прокомментировал снимки муж исполнительницы украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап).
А вот часть поклонников Каменских ее не поняли из-за выбора английского языка, на котором артистка часто пишет свои посты в соцсетях.
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