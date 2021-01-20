Дочь обедневшей Оли Поляковой поиздевалась над украинцами с Мальдив
Дочь обедневшей Оли Поляковой поиздевалась над украинцами с Мальдив
© Мария Полякова/Инстаграм
Певица пересняла свое старое фото, где она еще маленькой девочкой лежит на кровати в красном свитере и такого же цвета кепке с клетчатым козырьком. На нынешнем снимке уже другое место жительство, новый свитер, да и сама Каменских сильно повзрослела с тех пор, но кепка осталась та же.

«And the cap still fits great», — написала Каменских в комментарии к посту, что в переводе на русский значит «И кепка по-прежнему подходит».

«Люблю обеих», — прокомментировал снимки муж исполнительницы украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап).

А вот часть поклонников Каменских ее не поняли из-за выбора английского языка, на котором артистка часто пишет свои посты в соцсетях.

Ранее мы публиковали: «В интимном месте»: украинский продюсер рассказал, где сейчас обитает шоу-бизнес.