Экономическая польза заключалась в создании рабочих мест и сбыте продукции, а в сфере энергетики — в снижении зависимости РБ от газа, появление задела для модернизации белорусских ТЭС.
В политике БелАЭС создала фактор раздражения для Прибалтики и сближения для Москвы и Минска. Кроме того, АЭС принесла пользу в пиаре (проект успешно реализован), технологиях (строительство АЭС данного проекта за пределами России), а ещё, возможно, интеграции (БелАЭС может стать важным звеном в едином рынке электроэнергии ЕАЭС).
«БелАЭС — главный интеграционный проект начала XXI века для РБ и РФ, но вокруг неё очень много информационного шума, который генерируют Прибалтика и наши журналисты, которые считают своим долгом отвечать на всё, что звучит от их прибалтийских коллег», — считает Иван Лизан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.