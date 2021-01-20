Полтавская облгосадминистрация 20 января на своем сайте объявила о начале архитектурного конкурса на строительство в городе памятника националисту Симону Петлюре

Петлюра у власти. «Борьба с московским нашествием во всех формах и проявлениях» © kiev-foto.info Симона Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника. С целью удовлетворения инициатив общественности и восстановление исторической справедливости Полтавской областной государственной администрацией объявлено проведение Всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение в г. Полтава памятника Симону Петлюре», — говорится в материале администрации.

Для националистов Симон Петлюра — украинский военный и политический деятель, глава Украинской народной республики (1919-1920) — выдающийся борец с «красной угрозой».

В то же время достоверно известно, что именно Петлюра положил начало массовым антиеврейским и антирусским погромам на территориях, входящих ныне в состав Украины.