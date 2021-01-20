Украинский Оруэлл: «Цензура стала неотъемлемой частью свободы слова»
Украинский Оруэлл: «Цензура стала неотъемлемой частью свободы слова»
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
Естественно, такие «драконовские» меры объясняются «защитой пользователей».

Судя по всему, уголовных сроков за оппозиционное мнение в соцсетях и СМИ уже недостаточно, пропагандистская машина киевского режима буксует и требует усиления цензуры.

«Новый регуляторный орган должен защищать права пользователей в интернете, иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокирования и удаления контента», — заявила Мамедиева.

По ее словам, это не инициатива украинских властей: разработка новых подходов к цензуре в интернете ведется совместно с зарубежными коллегами из Великобритании, Австралии и Германии. 