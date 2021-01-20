Министерство цифровой трансформации Украины усиливает цензуру - для этого ведомство намерено создать независимый регулятор безопасности в интернете, сообщила представитель Минцифры Гульсана Мамедиева. Ее слова приводит информагентство «Украинские новости» 20 января

Украинский Оруэлл: «Цензура стала неотъемлемой частью свободы слова» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Судя по всему, уголовных сроков за оппозиционное мнение в соцсетях и СМИ уже недостаточно, пропагандистская машина киевского режима буксует и требует усиления цензуры.

«Новый регуляторный орган должен защищать права пользователей в интернете, иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокирования и удаления контента», — заявила Мамедиева.

По ее словам, это не инициатива украинских властей: разработка новых подходов к цензуре в интернете ведется совместно с зарубежными коллегами из Великобритании, Австралии и Германии.