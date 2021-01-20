Естественно, такие «драконовские» меры объясняются «защитой пользователей».
Судя по всему, уголовных сроков за оппозиционное мнение в соцсетях и СМИ уже недостаточно, пропагандистская машина киевского режима буксует и требует усиления цензуры.
«Новый регуляторный орган должен защищать права пользователей в интернете, иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокирования и удаления контента», — заявила Мамедиева.
По ее словам, это не инициатива украинских властей: разработка новых подходов к цензуре в интернете ведется совместно с зарубежными коллегами из Великобритании, Австралии и Германии.