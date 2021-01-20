У Китая нет планов глобального господства, только экономическая экспансия, с которой можно договариваться, защищаться, кооперироваться, считает собеседник издания.
«У Китая нет идеологической программы, мирового проекта, а у Запада, американцев, такой проект был. Те же самые исламисты являются следствием интервенции Запада на Ближнем Востоке. Запад борется с проблемами, которые сам и порождает», — добавил Петр Акопов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Действующий президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.
Байден заручился поддержкой большинства в коллегии выборщиков, за него отдали 302 голоса при необходимом минимуме в 270, за Трампа — 232.
Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, сорвав заседание сената и палаты представителей, на котором должна была быть официально оформлена победа Байдена. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Инаугурация Джо Байдена проходит 20 января при беспрецедентных мерах безопасности.