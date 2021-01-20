России не нужно сдерживать Китай, потому что КНР не представляет собой такой угрозы, как США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист Петр Акопов

"Они" вместо "он" и "она". Проглотит ли Америка детрампификацию? © REUTERS, Rachel Wisniewski

«У Китая нет идеологической программы, мирового проекта, а у Запада, американцев, такой проект был. Те же самые исламисты являются следствием интервенции Запада на Ближнем Востоке. Запад борется с проблемами, которые сам и порождает», — добавил Петр Акопов.

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Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Действующий президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.

Байден заручился поддержкой большинства в коллегии выборщиков, за него отдали 302 голоса при необходимом минимуме в 270, за Трампа — 232.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, сорвав заседание сената и палаты представителей, на котором должна была быть официально оформлена победа Байдена. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Инаугурация Джо Байдена проходит 20 января при беспрецедентных мерах безопасности.