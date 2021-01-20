У переболевших коронавирусом пациентов часто наблюдаются кишечные колики, боль в желудке и истощение. Об этом сообщил 19 января украинский врач-гастроэнтеролог высшей категории Евгений Дубивка, передает vesti-ua.net

Были выявлены случаи, когда после COVID-19 развивалось одно из самых тяжелых в медицине заболеваний — неспецифический язвенный колит, который сопровождается частыми поносами с кровью.

Врач пояснил, что кишечник отвечает за четверть иммунитета человека. В связи с этим важно не только придерживаться противоэпидемиологических мер, но и заботиться о своем кишечнике, чтобы тот хорошо функционировал.