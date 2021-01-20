По его словам, кишечные боли, изжога, тошнота, метеоризм встречаются у каждого пятого больного после COVID-19. Кроме того, у тех, у кого коронавирусная инфекция протекает без характерной высокой температуры и кашля, могут быть мощные колики в животе, а также вздутие, боли.
Были выявлены случаи, когда после COVID-19 развивалось одно из самых тяжелых в медицине заболеваний — неспецифический язвенный колит, который сопровождается частыми поносами с кровью.
Врач пояснил, что кишечник отвечает за четверть иммунитета человека. В связи с этим важно не только придерживаться противоэпидемиологических мер, но и заботиться о своем кишечнике, чтобы тот хорошо функционировал.