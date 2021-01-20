Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, а еще 70 смягчил наказание. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба Белого дома

В число помилованных попали бывший советник Трампа Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с россиянкой Марией Бутиной, рэперы Lil Wayne и Kodak Black.

Также глава государства помиловал бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, приговоренного к тюремному заключению за похищение коммерческой информации и передачу ее конкурентам.

Дважды в одну реку: Трампу грозит импичмент после ухода с президентского поста © REUTERS, Carlos Barria

Трамп приступил к дарованию помилований еще до Рождества, но процесс был остановлен из-за событий 6 января.

Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.

В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.