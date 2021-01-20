В число помилованных попали бывший советник Трампа Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с россиянкой Марией Бутиной, рэперы Lil Wayne и Kodak Black.
Также глава государства помиловал бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, приговоренного к тюремному заключению за похищение коммерческой информации и передачу ее конкурентам.
Президентское помилование в Соединенных Штатах не подлежит обжалованию.
Трамп приступил к дарованию помилований еще до Рождества, но процесс был остановлен из-за событий 6 января.
Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.
В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.