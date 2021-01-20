Следствие считает, что задержанная в 2014 году конвоировала украинских пленных на параде в Донецкой Народной Республике.
«Викторию Котеленец подозревают в том, что она якобы в так называемой ДНР конвоировала украинских пленных, когда ДНРовцы в 2014 году устроили тот унизительный парад», — написала она.
По словам Билозерской, «история эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года», после того как Котеленец сбежала весной 2015-го из ДНР.
«Викторию неоднократно допрашивали СБУшники по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она», — отметила Билозерская.
Что интересно, пользователи Facebook в комментариях довольно быстро определили, что на фотографии парада с украинскими оккупантами в Донецке изображена местная жительница Ольга Сухова — ее профиль есть на скандальном сайте «Миротворец».
Очевидно, раз история тянется с 2015 года, об этом должны знать и Котеленец, и Билозерская, которые могли бы быстро решить проблему, не раздувая её.
Вместо этого ушлая ветеранша начала усиленно разгонять «зраду», не забыв в конце своего поста опубликовать реквизиты для перечисления денег «на адвокатов».