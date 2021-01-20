Полтавский суд принял решения по 13 активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах Полтавской области в феврале 2020 года, когда в город на автобусе приехали эвакуированные из эпицентра коронавируса украинцы. Об этом 19 января сообщила Нацполиция Украины

Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного следствия об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными», — говорится в материале.

В феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань и решила разместить их в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области для прохождения карантина. Позже оказалось, что все они здоровы. Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт. Произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.