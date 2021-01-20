Пятеро фигурантов дела были приговорены к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Шестерых участников беспорядков и хулиганских действий обязали уплатить штрафы. Еще двух человек освободили от ответственности.
«Суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного следствия об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными», — говорится в материале.
В феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань и решила разместить их в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области для прохождения карантина. Позже оказалось, что все они здоровы. Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт. Произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.