Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что обеспокоен влиянием России и Китая в Арктике. Об этом 20 января сообщает РИА Новости

Яков Кедми рассказал, как американцы сели в лужу, пытаясь догнать Россию в Арктике © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Он пообещал изучить ситуацию, если его утвердят в должности.

«Посоветуюсь с союзниками и партнерами относительно нашей стратегии, развертывания сил и оружия, необходимого для поддержания стабильной открытой Арктики, а также для защиты нашей страны, наших экономических интересов», — добавил Остин.

В начале января стало известно, что ВМФ США начнет регулярно патрулировать российские берега в Арктике.

По словам министра ВМС страны Кеннета Брейтуэйта, в ближайшее время Вашингтону придется «проявить настойчивость» в Арктике, чтобы оспорить «притязания» Москвы и Пекина на данные территории.

Ещё в прошлом году военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми отмечал, что США и их союзники в обозримом будущем не смогут догнать Россию в Арктике, которая значительно опередила их там, имея больше ледоколов и подводных лодок, а также более сильный состав работающего в этих широтах ВМФ. Эксперт отмечал, что Москва вовремя спохватилась, осознав, что уязвимость ее центров гораздо выше в случае атаки со стороны Северного Ледовитого океана, и сегодня у нее уже есть Северный военный округ, военные укрепления даже на Земле Франца-Иосифа и базы как система противоракетной обороны, не говоря уже про базы подводных лодок и флота.