Администрация избранного президента США Джо Байдена будет принимать меры, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом 19 января сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает РИА Новости

Впервые компания ФРГ вышла из проекта «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Он добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. В случае если это не удастся сделать, США придется рассмотреть инструменты, которые еще не использовались, отметил Блинкен.

При этом он уточнил, что должен дополнительно проконсультироваться с Байденом насчет «Северного потока – 2».

Накануне США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего «Северный поток – 2», и его владельца — компании «КВТ-Рус».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.