По мнению эксперта, Байден лично не станет заниматься украинским вопросом.
«Раньше он сам занимался (будучи вице-президентом при Обаме. — Ред.), а сейчас не царское это дело. Может, он поручит это своей более энергичной и менее ответственной вице-президентке. Но, безусловно, свою достаточно агрессивную политику он продолжит», — сказал Жарихин.
Он также отметил, что это плохой знак для Зеленского и его команды — на него будет обращено пристальное внимание Штатов, и не исключено, что Байден захочет сменить украинское руководство.
Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.
В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.