В среду, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, агрессивная политика США по отношению к Украине с его приходом к власти продолжится. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, Байден лично не станет заниматься украинским вопросом.

«Раньше он сам занимался (будучи вице-президентом при Обаме. — Ред.), а сейчас не царское это дело. Может, он поручит это своей более энергичной и менее ответственной вице-президентке. Но, безусловно, свою достаточно агрессивную политику он продолжит», — сказал Жарихин.

Владимир Жарихин: Байден может сменить Зеленского и его команду © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.

В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.