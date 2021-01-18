Мужчина посадил детей в пакет и запустил с горки в одном из спальных районов украинской столицы. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале «Киев без цензуры» 17 января

«Вокруг снег, но жарко от эмоций». В Закарпатье устроили соревнования по катанию с горки на тазиках © Скриншот с видео Закарпаття онлайн

«Некоторые из родителей придумывают довольно необычные способы катания для детей. Так, в сети появилось видео, где человек на Позняках сажает двух детей в большой прозрачный полиэтиленовый пакет и запускает вниз», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Харькове ограничили въезд грузовиков.