На прошлой неделе в западных, северных и центральных областях Украины выпало от 5 до 10 см снега. А на перевальных участках снежное покрытие насчитывало от 10 до 35 см. Температура ночью в Киеве опускалась до —22.
«Некоторые из родителей придумывают довольно необычные способы катания для детей. Так, в сети появилось видео, где человек на Позняках сажает двух детей в большой прозрачный полиэтиленовый пакет и запускает вниз», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Харькове ограничили въезд грузовиков.