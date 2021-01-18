Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции. Его слова 18 января приводит пресс-служба главы государства на своем сайте

Согласно принятому решению Кабмина, цены на газ для населения снизятся более чем на 30%.

«Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простом украинце», — отметил Зеленский.

Криворожане не испугались мороза и пикетировали горсовет из-за повышения тарифов © politrada.net.ua

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

На прошлой неделе Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин в понедельник, 18 января, принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.