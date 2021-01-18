Участие Москвы в подготовке дорожной карты по Минским соглашениям само по себе уже является уступкой, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам 2020 года

«Мы не видим другого пути, кроме выполнения Минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров нормандского формата — они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, уступка со стороны Донецка и Луганска», — сказал Лавров.

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS,

В столице Германии периодически проходят переговоры политических советников «нормандской четверки», на которых обсуждается возможность очередной встречи на уровне глав государств.

Однако позиция Москвы однозначна: для того чтобы новый саммит на высшем уровне стал возможен, Киеву придется выполнить взятые на себя обязательства.