«Мы не видим другого пути, кроме выполнения Минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров нормандского формата — они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, уступка со стороны Донецка и Луганска», — сказал Лавров.
Ранее отмечалось, что доверие российской власти к официальному Киеву сильно упало после того, как Украина не выполнила обязательства, взятые на себя в ходе последней встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.
В столице Германии периодически проходят переговоры политических советников «нормандской четверки», на которых обсуждается возможность очередной встречи на уровне глав государств.
Однако позиция Москвы однозначна: для того чтобы новый саммит на высшем уровне стал возможен, Киеву придется выполнить взятые на себя обязательства.