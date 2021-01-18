«С территории Московии меня интересуют только две новости: — распад на 10-15 государств — и кто из этих новообразованных республик нам вернет похищенные ценности и заплатит контрибуцию за столетние оккупации и убийства. Именно над такой повесткой дня стоит украинцам сконцентрироваться, а дальше, за Уралом, обломки империи пусть сами с Китаем разбираются. Потому что Украина — это Европа», — написал он.
Владимир Омелян был министром инфраструктуры в Кабмине Владимира Гройсмана, куда был назначен по квоте партии Арсения Яценюка «Народный фронт». После отставки Омелян жестко критиковал нового президента Владимира Зеленского и действия его правительства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении экс-министра два уголовных производства: о декларировании недостоверной информации и нанесении государству ущерба путем снижения портовых сборов. Омелян заявлял о политическом преследовании.