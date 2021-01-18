Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне являющийся членом партии экс-президента Петра Порошенко, рассказал, что ждет развала России. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook 17 января

«Он хочет мира любой ценой». Омелян обвинил Зеленского в подготовке капитуляции Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Владимир Омелян был министром инфраструктуры в Кабмине Владимира Гройсмана, куда был назначен по квоте партии Арсения Яценюка «Народный фронт». После отставки Омелян жестко критиковал нового президента Владимира Зеленского и действия его правительства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении экс-министра два уголовных производства: о декларировании недостоверной информации и нанесении государству ущерба путем снижения портовых сборов. Омелян заявлял о политическом преследовании.