Бывший полузащитник питерского «Зенита», донецкого «Шахтера» и мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук, работающий в тренерском штабе главной футбольной команды Санкт-Петербурга, рассказал, как на его жизнь повлияло ухудшение отношений Украины и России

«Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война — горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Шахтер» покинул тот, кто должен был остаться © Руслан Мармазов

По данным журналистов, украинские парламентарии крайне негативно отнеслись к тому, что известный украинский футболист принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, приуроченной ко Дню Победы, и надел георгиевскую ленточку.