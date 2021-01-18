«Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война — горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее сообщалось, что киевский режим хотел лишить бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука звания Заслуженного мастера спорта и Ордена «За мужество» III степени.
По данным журналистов, украинские парламентарии крайне негативно отнеслись к тому, что известный украинский футболист принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, приуроченной ко Дню Победы, и надел георгиевскую ленточку.