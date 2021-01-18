«Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией», — говорится в сообщении.
Также премьер заявил, что продолжать усиленный карантин на территории Украины после 24 января нет необходимости. Адаптивный карантин, по его словам, скорее всего, будет продолжен до 31 марта.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля. За прошедшие сутки на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.