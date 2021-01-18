Платная вакцинация от коронавируса на Украине будет проводиться параллельно с государственной. Об этом 18 января в интервью Интерфакс-Украина рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль

«Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией», — говорится в сообщении.

Власти пообещали украинцам три разные вакцины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля. За прошедшие сутки на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.