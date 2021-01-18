«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита — 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», — сказал он.
Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории.
Ранее глава делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов», который содержит предложение о полном прекращении конфликта в Донбассе, продолжающегося уже седьмой год.
По мнению политолога Константина Бондаренко, план Кравчука — не более чем имитация активной деятельности.
Он отметил, что ДНР и ЛНР ранее предложили свою «дорожную карту», которую Киев назвал неприемлемой для Украины. Режим Зеленского, в свою очередь, предложил свою «дорожную карту», которая неприемлема для ДНР и ЛНР.
По мнению Бондаренко, это путь к замораживанию конфликта, а не к его разрешению.